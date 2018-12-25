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Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед

Александр Лукашенко kremlin.ru

Александр Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин переговорит с глазу на глаз с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Рабочая встреча пройдёт в формате предновогоднего обеда.

«Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом Вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний», — сказал Путин.

Президенты обеих стран встретились в Кремле 25 декабря. Путин назвал отношения Минска и Москвы успешными, Лукашенко, в свою очередь, предложил «не тащить» в новый год старые проблемы. Ранее белорусский лидер заявил, что Россию теперь нельзя назвать братским народом, писал News.ru.


#путин #лукашенко
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