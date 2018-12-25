Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед

Президент РФ Владимир Путин переговорит с глазу на глаз с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Рабочая встреча пройдёт в формате предновогоднего обеда.
«Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом Вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний», — сказал Путин.
Президенты обеих стран встретились в Кремле 25 декабря. Путин назвал отношения Минска и Москвы успешными, Лукашенко, в свою очередь, предложил «не тащить» в новый год старые проблемы. Ранее белорусский лидер заявил, что Россию теперь нельзя назвать братским народом, писал News.ru.