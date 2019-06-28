https://static.news.ru/photo/e4e5f7c2-9a5e-11e9-8369-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточный экономический форум, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.

Будем рады видеть господина Абэ и японских коллег на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что предприниматели и инвесторы из Японии в этом году уже приняли активное участие в работе Петербургского международного экономического форума.

В начале выступления перед журналистами по итогам переговоров Владимир Путин и Синдзо Абэ отметили налаживание непростого диалога по мирному договору. Президент РФ подчеркнул, что теперь предстоит «кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ответил, что его страна твёрдо намерена прийти к заключению мирного договора, писал News.ru.