Президент России Владимир Путин посетит Ватикан, где проведёт переговоры с Папой Римским Франциском. Кроме того, глава государства встретится с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом страны Серджио Маттарелло.
Визит политика в европейскую страну намечен на 4 июля, сообщается на
Также Путин совместно с председателем Совета министров Италии примет участие в работе российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
Ранее News.ru писал, что Путин отправится с рабочим визитом в Тверскую область. Глава государства выступит на заседании Национального туристского форума «Реки России».