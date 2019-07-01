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Латвия не намерена приостанавливать своё членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления полномочий делегации России. Об этом заявила представитель МИД этой страны Занда Калниня-Лукашевица.

По её словам, в Риге не склонны принимать «поспешные и радикальные решения». Она напомнила, что в таком случае у Латвии не будет возможности влиять на происходящее в Ассамблее и участвовать...