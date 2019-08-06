https://static.news.ru/photo/f57f2428-b83b-11e9-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Сочи, где у него пройдёт несколько рабочих встреч, а также ряд мероприятий.

Глава государства посетит образовательный центр «Сириус». Ему покажут новый корпус. После чего там состоится заседание попечительского совета образовательного фонда «Таланты и успех». После этого лидер встретится с семьями, которые пострадали от паводков в Иркутской области, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении главы страны, которое он сделал во время совещания с членами Совбеза, посвящённого одностороннему выходу Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).