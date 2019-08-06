Российский лидер Владимир Путин прибыл в Сочи, где у него пройдёт несколько рабочих встреч, а также ряд мероприятий.
Глава государства посетит образовательный центр «Сириус». Ему покажут новый корпус. После чего там состоится заседание попечительского совета образовательного фонда «Таланты и успех». После этого лидер встретится с семьями, которые пострадали от паводков в Иркутской области, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении главы страны, которое он сделал во время совещания с членами Совбеза, посвящённого одностороннему выходу Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).