https://static.news.ru/photo/401568a4-993c-11e9-a721-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прилетел в Италию. Политик встретится с итальянским лидером Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, а также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

«На полях» переговоров планируется подписание пакета документов, которые коснутся экономического сотрудничества РФ и Италии. Кроме того, политики обсудят взаимодействие российской стороны с Евросоюзом, Сирию, Ливию, Украину и ядерную программу Ирана.

Российский лидер в ходе визита также встретится с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что итальянское издание опубликовало интервью Путина, в котором он говорит о дружбе с Берлускони. Глава России рассказал, что им иногда удаётся увидеться и во время этих встреч они предпочитают не говорить о внутренней политике.