https://static.news.ru/photo/1581898a-8f30-11e9-8c20-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Таджикистан. У трапа самолёта главу Российского государства встретил Президент республики Эмомали Рахмон Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где начинается заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В заседании принимают участие делегации 27 стран — участниц объединения, а также наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Душанбе российский лидер планирует изложить позиции РФ по Афганистану, по Сирии с учётом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб, «по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учётом недавних переговоров с северокорейским лидером».

Как ранее писал News.ru, Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что борьба с терроризмом — один из главных приоритетов ШОС. Он призвал сделать всё, чтобы не допустить попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения.