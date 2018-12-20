Большая пресс-конференция Путина пройдёт в 14-й раз

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Президент РФ Владимир Путин

Первая встреча президента РФ с журналистами в таком формате состоялась в 2001 году

20 декабря 2018 года Владимир Путин проведёт свою 14-ю по счёту Большую пресс-конференцию на посту президента. News.ru подготовил небольшую ретроспективу всех предыдущих встреч Путина с российскими и иностранными журналистами в этом формате.

18 июля 2001 года

Поводом для его первой встречи с представителями прессы стало значительное число заявок от СМИ на интервью. Мероприятие прошло накануне саммита «Большой восьмёрки» с участием 502 журналистов из нескольких десятков стран, в том числе — сотрудников 70 телекомпаний. Собравшихся интересовали вопросы экономического и политического развития России, точка зрения президента на ход реформ в обществе, на перспективы дальнейшей интеграции страны в мировое сообщество, а также позиция главы государства по ключевым международным проблемам.

Пресс-конференция продлилась 1,5 часа, прозвучали 22 вопроса. Ключевой фразой Путина стала такая: «Россия никому не угрожает и нуждается в Европе так же, как Европа нуждается в России».

Первоначально местом встречи российского лидера с журналистами был Круглый зал в 14-м корпусе Кремля, входящий в комплекс зданий президентской резиденции. Он был рассчитан примерно на 800 мест. Начиная с 2012 года, в связи с реконструкцией, а затем сносом этого корпуса, пресс-конференции проходили в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

14 июня 2002 года

Вторая Большая пресс-конференция президента продолжалась 2 часа 7 минут, в ней участвовали около 700 журналистов, была задано 37 вопросов. Путин выдвинул ряд инициатив, в частности, о введении единого налога в сельском хозяйстве, дал оценку текущей ситуации по основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Ключевая фраза: «Мы должны сделать так, чтобы любой представитель самой маленькой национальности чувствовал себя в России комфортно, как дома, и сказал бы: это моя страна, это мой дом — моя крепость».

20 июня 2003 года

Третья пресс-конференция продолжалась 2 часа 45 минут, присутствовало около 700 журналистов. Было задано 53 вопроса, в основной массе касавшихся внутренних проблем РФ, таких как бедность, реформирование армии, налоговая реформа. Ключевая фраза: «Капитал — он по сути своей непатриотичен. Капитал всегда перетекает туда, где созданы наилучшие условия. Нужно создать такие условия, а не плакать, что утекает капитал».

Владимир Путин допустил возможность введения госмонополии на рыбу осетровых пород и икру. «Не исключаю, что это обоснованно», — сказал он, отвечая на вопрос астраханского журналиста. Корреспондент пожаловался, что на прилавках «очень много левой продукции». «Знаю, сам ел», — пошутил президент. kremlin.ru

23 декабря 2004 года

За 3 часа и 2 минуты Путин ответил на 50 вопросов, большинство из которых (27) задали региональные журналисты. Всего на встречу пришло 690 представителей СМИ. Собравшиеся интересовались в основном аспектами внутренней политики. Ключевая фраза: «Президент в России не только гарант конституции, но и арбитр в различных межпартийных спорах. Ещё не настало время, чтобы президент был партийным». Во время пресс-конференции японский журналист задал вопрос, почему Россия предлагает только два острова, когда его страна хочет четыре. На это Путин пошутил, что, мол, у России вообще много островов — и что из этого?

31 января 2006 года

Встреча продолжалась 3 часа 26 минут (в 2005-м не проводилась). В Круглом зале Кремля собралось более 400 журналистов печатных СМИ, около 380 тележурналистов, включая сотрудников телеканалов «Первый» и «Россия», обеспечивавших прямую телетрансляцию, 56 репортёров информагентств, более 60 фотографов, свыше 40 радиокорреспондентов. Иностранных журналистов пришло 280. Было задано 140 вопросов. Среди самых острых — «газовые» конфликты на пространстве СНГ, победа на выборах в Палестине движения ХАМАС, ситуация в Российской армии и положение неправительственных организаций, «шпионский скандал», имя возможного преемника.

На третьем часе пресс-конференции президент заметил, что «пора потихоньку закругляться». До этого он выпил пять чашек чая. «Мы ведь не надели памперсы, поэтому в любом случае нам нужен технический перерыв», — пошутил Путин.

1 февраля 2007 года

Собрались 1100 журналистов, было задано 79 вопросов. Пресс-конференция продлилась 3 часа 32 минуты. Ключевая фраза: «Плохое настроение, конечно, бывает. Но я в этих случаях консультируюсь со своей собакой Кони, она мне даёт хорошие советы». Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил Путина, захочет ли тот когда-нибудь ещё вернуться в большую политику после всего, что сделал и пережил. Президент ответил, что пока рано об этом говорить: «Что вы меня раньше времени выпихиваете-то? Я и сам уйду. Не спешите».

14 февраля 2008 года

В ходе встречи, продолжавшейся 4 часа 40 минут, было задано 106 вопросов. Присутствовали 1364 журналиста. Ключевая фраза: «Говорят, самая большая зависимость — от власти. Я этого никогда не чувствовал». Президент прокомментировал отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приезжать на президентские выборы в России. «Я не думаю, что у кого-то есть соблазн предъявлять России ультиматумы, тем более у организации с такой неблагозвучной для российского уха аббревиатурой, как БДИПЧ», — заметил он. «Пусть жену свою учат щи варить», — посоветовал Путин.

20 декабря 2012 года

Ни президент Дмитрий Медведев в 2009–2011 годах, ни Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, не встречались с прессой в подобном формате. Путин возобновил его только после очередного избрания на высший государственный пост. На пресс-конференции, которая продлилась 4 часа 33 минуты и собрала около тысячи журналистов, прозвучал 81 вопрос. Ключевая фраза: «Страну не надо унижать. Мы не запрещаем усыновления иностранцами. Кроме США существуют и другие страны». Завершая пресс-конференцию, Владимир Путин сказал: «Закончить нашу встречу, так же как ремонт в квартире, невозможно — её нужно прекратить».

19 декабря 2013 года

На встрече с участием 1300 журналистов, продолжавшейся 4 часа 5 минут, было задано 52 вопроса. Ключевая фраза: «Как я отношусь к Обаме после разоблачений Сноудена? Я ему завидую, потому что он (Сноуден) может это сделать и ему за это ничего не будет». Отвечая на вопрос о зарплатах чиновников, Владимир Путин пошутил: «Что касается меня и председателя правительства — нам хватает». kremlin.ru

18 декабря 2014 года

Собралось 1259 журналистов. Задано 53 вопроса. Пресс-конференция продлилась 3 часа 10 минут. Ключевая фраза: «Насчёт дворцовых переворотов — успокойтесь: у нас нет дворцов, поэтому и дворцовых переворотов быть не может».

В ходе мероприятия кировский журналист Владимир Маматов попросил президента помочь в продвижении «Вятского кваса» производства кировской компании «Вятич». При этом он говорил неразборчиво и сильно раскачивался. «Я чувствую, кваску-то махнули уже», — сказал Путин. Впоследствии выяснилось, что заторможенная речь журналиста — следствие двух инсультов и черепно-мозговой травмы.

17 декабря 2015 года

На пресс-конференции с участием 1300 журналистов за 3 часа 10 минут было задано 47 вопросов. Ключевая фраза: «Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев… Не знаю, нужно ли было это американскому руководству». Отвечая на один из вопросов, Путин рассказал анекдот: «Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает: „Как дела?“ Тот говорит: „В полоску: чёрная, белая“. „Сейчас какая?“ — „Сейчас чёрная“. Проходит ещё полгода. „Как дела? Знаю, что в полоску, сейчас какая?“ — „Сейчас чёрная“. — „Тогда же была чёрная?!“ — „Нет, выясняется, что тогда была белая!“ Вот у нас примерно такая ситуация».

23 декабря 2016 года

Встреча продлилась 3 часа 50 минут, присутствовали более 1500 сотрудников СМИ, было задано 68 вопросов. Ключевая фраза: «Надо быть поскромнее. Не нужно раздражать людей». На вопрос журналиста The Wall Street Journal, который поинтересовался, не проведут ли досрочные выборы, Владимир Путин сначала пошутил («В какой стране?»), а затем лаконично заявил, что это «возможно, но нецелесообразно».

14 декабря 2017 года

В ходе своей 13-й по счёту Большой пресс-конференции Владимир Путин дал оценку работе правительства и губернаторов, а также наметил важнейшие темы предстоящего года во внутренней и внешней политике. Мероприятие, продлившееся 3 часа 40 минут, привлекло рекордное число представителей СМИ — 1640.