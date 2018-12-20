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Путин предрёк Трампу проблемы в США

Дональд Трамп Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

политика [ версия для печати ]

Главе США следует приготовиться к новым атакам со стороны Конгресса после обновления состава законодательного органа, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

«Демократические процедуры нивелируются, они разрушаются, ценность их разрушается — вот что там происходит», — цитирует главу государства корреспондент News.ru.

Российский лидер сказал, что готов встретиться с главой Белого дома, только пока не знает, состоятся ли переговоры. По мнению политика, англосаксонский мир переживает «глубинные тектонические изменения» и об этом говорят попытки оппонентов официального Вашингтона убедить американцев в том, что Трамп незаконно занимает свой пост.

Ранее News.ru публиковал заявление президента России об эффективности отношений Москвы и Пекина. Товарооборот между Кремлём и КНР приближается к отметке в $100 млрд.


#дональдтрамп #сша #россия #путин
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