Путин предложил Лукашенко «сверить часы»

https://news.ru/storage/news/9c3c1c82684f915be02af0695a26fb97/20bb558c-4a2c-42ca-8448-fd0c6090a7b0_850.jpg Kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин

Президенты России и Белоруссии проводят вторые переговоры за неделю. В ходе встречи российский лидер Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко «сверить часы» по поводу того, как продолжается работа по достижению предыдущих договорённостей.

Кроме того, Путин заявил о необходимости обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей РФ и Белоруссии.

«По вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства. Вы сказали, что дадите соответствующее поручение правительству, чтобы и коллеги с белорусской стороны поработали», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает необходимость дальнейшей работы по решению проблемных вопросов в отношениях между странами.

25 декабря в Москве президенты двух стран обсуждали цены на энергоресурсы. Ранее Лукашенко заявлял, что не стал исключать того, что проблемы в экономике заставят страну подумать о вхождении в состав другого государства. Однако, по заявлению белорусского МИДа, страна не собирается лишаться независимости и суверенитета, писал News.ru.