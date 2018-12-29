USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,935.46 $
МОСКВА-8°C14:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин предложил Лукашенко «сверить часы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин Kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президенты России и Белоруссии проводят вторые переговоры за неделю. В ходе встречи российский лидер Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко «сверить часы» по поводу того, как продолжается работа по достижению предыдущих договорённостей.

Кроме того, Путин заявил о необходимости обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей РФ и Белоруссии.

«По вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства. Вы сказали, что дадите соответствующее поручение правительству, чтобы и коллеги с белорусской стороны поработали», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает необходимость дальнейшей работы по решению проблемных вопросов в отношениях между странами.

25 декабря в Москве президенты двух стран обсуждали цены на энергоресурсы. Ранее Лукашенко заявлял, что не стал исключать того, что проблемы в экономике заставят страну подумать о вхождении в состав другого государства. Однако, по заявлению белорусского МИДа, страна не собирается лишаться независимости и суверенитета, писал News.ru.


#путин #Белоруссия #лукашенко
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
политика 18:54, 28 декабря 2018
Медведев создал рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии
экономика 15:34, 28 декабря 2018
С белорусских продуктов сняты ограничения на поставку в РФ
в мире 17:27, 27 декабря 2018
Беременным запретили садиться за руль в Белоруссии
Лента новостей
спорт 14:49
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
политика 14:45
Кабмин РФ опубликовал список запрещённых товаров из Украины
экономика 14:35
Мутко предсказал рост цен на жильё в России
технологии 14:31
Роскосмос закончил создавать эскиз ракеты-носителя «Иртыш»
общество 14:30
Путин освободил от должностей двух прокуроров
Другие новости
политика 14:45
Кабмин РФ опубликовал список запрещённых товаров из Украины
политика 14:19
Песков ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к РФ
политика 13:29
Путин обсудил сотрудничество с Рахмоном и Назарбаевым
политика 13:23
Лукашенко о Путине: мы никогда не сможем надоесть друг другу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top