Путин предложил использовать экологическое топливо

https://news.ru/storage/news/fe213f1653adf3c9197bf906ae69010f/738a8be4-19f8-48ab-9a15-c6a64a36508b_850.jpg Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Газотранспортная экосистема (ГТЭС) - источник энергии Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае

Президент РФ Владимир Путин предложил российскому бизнесу включиться в кампанию по развитию использования газомоторного топлива в стране.

«Нашим ведущим компаниям хочу также предложить принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, более экологического топлива», — заявил Путин.

Глава государства предлагает создать современную инфраструктуру, построить новые сети заправочных станций и перевести транспорт на сниженный природный газ. Данное предложение поможет стабилизировать цены на топливном рынке.

Проекты будут позже детально просчитаны, а участие в них будет добровольным.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин сообщил, что испытания гиперзвуковой системы «Авангард» завершены. «Авангард» — первое гиперзвуковое оружие в России. Система прошла все испытания успешно и скоро поступит на вооружение.