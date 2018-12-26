Путин предложил использовать экологическое топливо

Президент РФ Владимир Путин предложил российскому бизнесу включиться в кампанию по развитию использования газомоторного топлива в стране.
«Нашим ведущим компаниям хочу также предложить принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, более экологического топлива», — заявил Путин.
Глава государства предлагает создать современную инфраструктуру, построить новые сети заправочных станций и перевести транспорт на сниженный природный газ. Данное предложение поможет стабилизировать цены на топливном рынке.
Проекты будут позже детально просчитаны, а участие в них будет добровольным.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин сообщил, что испытания гиперзвуковой системы «Авангард» завершены. «Авангард» — первое гиперзвуковое оружие в России. Система прошла все испытания успешно и скоро поступит на вооружение.