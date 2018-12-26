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Путин предложил использовать экологическое топливо

Газотранспортная экосистема (ГТЭС) - источник энергии Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Газотранспортная экосистема (ГТЭС) - источник энергии Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин предложил российскому бизнесу включиться в кампанию по развитию использования газомоторного топлива в стране.

«Нашим ведущим компаниям хочу также предложить принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, более экологического топлива», — заявил Путин.

Глава государства предлагает создать современную инфраструктуру, построить новые сети заправочных станций и перевести транспорт на сниженный природный газ. Данное предложение поможет стабилизировать цены на топливном рынке.

Проекты будут позже детально просчитаны, а участие в них будет добровольным.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин сообщил, что испытания гиперзвуковой системы «Авангард» завершены. «Авангард» — первое гиперзвуковое оружие в России. Система прошла все испытания успешно и скоро поступит на вооружение.


#россия #путин #топливо
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