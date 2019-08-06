Российский лидер Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами, что приведёт в дальнейшем к стабилизации ситуации в стране.
Глава Абхазии поблагодарил президента РФ за встречу, а также за возможность обсудить сотрудничество. По его мнению, именно совместные проекты помогают республике экономически развиваться, передаёт
Как писал News.ru, Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении главы государства, которое он сделал во время совещания с членами Совбеза, посвящённого одностороннему выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).