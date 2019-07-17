https://static.news.ru/photo/ff82634e-a883-11e9-8cc4-fa163e074e61_1024.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Поздравительную телеграмму направил президент Владимир Путин главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнёрства между ЕС и Россией, — говорится на сайте президента России .

По словам Путина, Москва готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Как писал News.ru, 16 июля депутаты Европарламента избрали на должность председателя Еврокомиссии главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. За неё отдали голоса 383 парламентария, против — 327, воздержались — 22. На её прежний пост власти ФРГ собираются назначить лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.