https://static.news.ru/photo/ff82634e-a883-11e9-8cc4-fa163e074e61_1024.jpgУрсула фон дер ЛяйенФото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press
Поздравительную телеграмму направил президент Владимир Путин главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава российского государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнёрства между ЕС и Россией, — говорится на сайте президента России.
По словам Путина, Москва готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.