https://static.news.ru/photo/70bcc462-a16f-11e9-b17c-fa163e074e61_1024.jpg Кириакос Мицотакис Фото: Dimitrios Karvountzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греции, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества в интересах народов двух стран, — говорится в сообщении.

Лидер оппозиционной консервативной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис, которая 7 июля победила в Греции на парламентских выборах, приведён к присяге. Сначала председатель парламента Никос Вуцис передаст президенту Греции Прокопису Павлопулосу результаты национальных выборов, а затем состоится приведение к присяге нового премьера. После этого будет объявлен состав правительства.