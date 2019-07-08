Кириакос Мицотакис Фото: Dimitrios Karvountzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греции, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества в интересах народов двух стран, — говорится в сообщении.

Лидер оппозиционной консервативной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис, которая 7 июля победила в Греции на парламентских выборах, приведён к присяге. Сначала председатель парламента Никос Вуцис передаст президенту Греции Прокопису Павлопулосу результаты национальных выборов, а затем состоится приведение к присяге нового премьера. После этого будет объявлен состав правительства.

Правящая партия СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса «взяла» 30,5% голосов избирателей. Движение перемен КИНАЛ набирает 6–8% голосов, компартия Греции — 5–7%, движение МЕРА25 — 3–5%, «Хриси авги» — 2,8–4,8%, «Греческое решение» — 2,5–4,5%, сообщал News.ru.

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