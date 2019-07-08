Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греции, сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества в интересах народов двух стран, — говорится в сообщении.
Лидер оппозиционной консервативной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис, которая 7 июля победила в Греции на парламентских выборах, приведён к присяге. Сначала председатель парламента Никос Вуцис передаст президенту Греции Прокопису Павлопулосу результаты национальных выборов, а затем состоится приведение к присяге нового премьера. После этого будет объявлен состав правительства.
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