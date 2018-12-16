Путин поздравил Назарбаева с Днём независимости Казахстана

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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Нурсултана Назарбаева с Днём независимости Казахстана. Он отметил роль страны в решении астанинского процесса.

«Глава Р Ф отметил впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном в области экономического, социального и научно-технического развития, а также конструктивную роль страны в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер высоко оценил отношения между странами, и выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества во всех областях.

Как ранее писал News.ru, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что переживает за Украину из-за сложившейся в стране ситуации. При этом он отметил, что у России нет намерений по захвату восточных территорий Украины.