Владимир Путин и Ангела Меркель Фото: Angelika von Stocki/face to face/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 17 июля поздравил по телефону канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летием, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, российский лидер направил федеральному канцлеру поздравительную телеграмму.

Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всём мире. Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы, — отметил Путин.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ поздравил с днём рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Он подарил ему российское мороженое. Несколько лет назад на Восточном экономическом форуме китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в КНР.

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