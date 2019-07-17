Фото: Angelika von Stocki/face to face/Global Look Press

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста первым шести украинским морякам. Всего под стражей находятся 24 военных. Они обвиняются в незаконном пересечении границы, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья. Ходатайства следователей рассматривались в...