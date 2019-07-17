Президент России Владимир Путин 17 июля поздравил по телефону канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летием, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Кроме того, российский лидер направил федеральному канцлеру поздравительную телеграмму.
Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всём мире. Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы, — отметил Путин.
Ранее News.ru сообщал, что президент РФ