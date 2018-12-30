Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом

https://news.ru/storage/news/f4f5c825cda961ac204a24d20cca0e04/0b5e0a5a-0521-47da-b047-82cf5fb5289c_850.jpg president.gov.by

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом.

Поздравляя Лукашенко, Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество во многих областях, включая политическую и экономическую, развивается, опираясь на добрые традиции дружбы.

Лидер РФ также выразил уверенность в упрочнении отношений стратегического партнёрства между странами.

Как ранее писал News.ru, новогодние поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на видеоэкранах в вагонах метрополитена в новогоднюю ночь.