Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом.
Поздравляя Лукашенко, Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество во многих областях, включая политическую и экономическую, развивается, опираясь на добрые традиции дружбы.
Лидер РФ также выразил уверенность в упрочнении отношений стратегического партнёрства между странами.
Как ранее писал News.ru, новогодние поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на видеоэкранах в вагонах метрополитена в новогоднюю ночь.