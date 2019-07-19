https://static.news.ru/photo/401568a4-993c-11e9-a721-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между странами.

Он отметил, что за это время накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах, а сегодня РФ и САР являются союзниками в борьбе с терроризмом.

Уверен, что совместными усилиями мы нанесём окончательное поражение силам террора на сирийской земле, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин заверил Асада, что Россия продолжит оказывать Сирии содействие в защите суверенитета и территориальной целостности, а также в восстановлении после окончания вооружённого конфликта.

Глава государства пожелал сирийскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а его соотечественникам — скорейшего возвращения к мирной жизни.

Как ранее писал News.ru, Путин считает, что у сирийского народа должна быть возможность самостоятельно определить свою судьбу. Все вмешательства в дела страны извне должны быть тщательно продуманными.