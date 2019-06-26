https://static.news.ru/photo/e2f20b4c-982c-11e9-a0d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин недоволен ценами на строительство и ремонт автодорог в РФ. Глава государства считает, что стоимость работ занижается на конкурсах.

Российский лидер подчеркнул, что порядок определения цен напрямую влияет на качество дорог и на сроки выполнения дорожного строительства. На конкурсах заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы.

Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо как им заблагорассудится и как удаётся, выкручиваются, — отметил президент.

Глава государства поручил ответственным ведомствам разобраться в этой ситуации, а регионам — разработать и принять программы по развитию дорожной сети, информирует РИА Новости .

Ранее Владимир Путин на Госсовете по дорожному строительству высказался резко против установки камер видеонаблюдения на автодорогах таким образом, чтобы водители о них не знали. По мнению главы государства, это ни в коей мере не способствует снижению аварийности на магистралях. А ведь именно это, а не штрафные санкции, — основная задача для ГИБДД, писал News.ru.