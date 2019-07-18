Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов с ряда дорожных камер. Речь идёт об оборудовании, которое было установлено с нарушениями.

Представить результаты своей работы Кабмин должен до 1 февраля 2020 года. Кроме того, правительству поручено установить требования об обязательном информировании автомобилистов о местах размещения дорожных камер.

До 1 декабря 2020 года должна быть создана единая система мониторинга автобусных пассажирских перевозок между регионами, а также госпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года, передаёт «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал, что Минтранс предлагает установить штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге. Водителям придётся отдать за такое нарушение от 2,5 до 10 тысяч рублей.

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