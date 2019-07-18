https://static.news.ru/photo/9270f956-a981-11e9-819c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов с ряда дорожных камер. Речь идёт об оборудовании, которое было установлено с нарушениями.

Представить результаты своей работы Кабмин должен до 1 февраля 2020 года. Кроме того, правительству поручено установить требования об обязательном информировании автомобилистов о местах размещения дорожных камер.

До 1 декабря 2020 года должна быть создана единая система мониторинга автобусных пассажирских перевозок между регионами, а также госпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что Минтранс предлагает установить штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге. Водителям придётся отдать за такое нарушение от 2,5 до 10 тысяч рублей.