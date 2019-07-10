В среду, 10 июля, президент России Владимир Путин дал чётко понять высокопоставленным чиновникам, что для них отменены летние фиесты, а о многомесячных бюрократических согласованиях и сверках часов просто надо окончательно забыть. Нужно работать прямо сейчас, а не «принюхиваться к проблемам». Похоже, президенту просто надоело одному работать, как раб на галерах.

Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил, — заявил Путин в теперь уже далёком 2008 году на «большой» пресс-конференции в Кремле.

Нет сомнений, что он ждёт аналогичной отдачи и от львиной доли госчиновников по всей стране. Однако время идёт, а «рабов» явно не сильно прибавилось.

Прошедшая прямая линия с Владимиром Путиным в очередной раз показала, что людских «челобитных» меньше не становится. При этом не секрет, что часть «слуг народа» только к прямым линиям и начинает демонстрировать свою чиновничью прыть. Иными словами, за работу далеко не всех госчиновников главе государства не стыдно.

Сегодняшнюю церемонию обмена подписанными соглашениями о намерениях между кабмином и крупными компании по развитию высокотехнологичных направлений Путин решил использовать в том числе и для того, чтобы в очередной раз напомнить госчиновниках об их прямых обязанностях. Он заметил, что хорошо всё знает о меморандумах и протоколах о намерениях.

Президент РФ Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Это предварительные документы. В нашем случае — совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас. Тем более что подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель. Россия, — продолжил он, — должна добиться лидирующих позиций в мире по развитию высоких технологий, гарантировав таким образом суверенитет страны. Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, и наша задача — не теряя времени, сделать всё, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных, новых рынках, — пояснил Путин свою задачу.

Президент сообщил, что ожидает от наших крупнейших компаний настоящего лидерства: технологического, кадрового, финансового. Не секрет, что до 80 процентов успешных исследований и разработок в мире обеспечивается именно корпоративным сектором. В свою очередь государство, пообещал Путин, окажет компаниям-партнёрам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений.

Мы обязаны соответствовать тем темпам, достичь тех темпов, которые диктует глобальная конкуренция в этой сфере, и быть лидерами и по максимуму работать на результат, — подытожил президент.

Интересно, во всех областях российской экономики госкомпании сами смогут найти в себе силы и перейти на работу без принюхиваний? Или без адресных ЦУ из Кремля ну никак?