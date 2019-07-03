https://static.news.ru/photo/eadfb398-9da1-11e9-98f8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин обратился к своей администрации с требованием подготовить все законы по национальным проектам так, чтобы они могли быть приняты уже в весеннюю сессию. Представителей законодательной власти он также попросил способствовать скорейшему согласованию документов.

По его словам, важно создать правовую базу для проведения нацпроектов и программ развития, передаёт ТАСС . Именно поэтому следует ускорить её подготовку, подчеркнул он.

Но это не значит, что нужно, конечно, делать это за счёт качества. Суеты здесь быть никакой не должно, — добавил глава государства.

Он отметил, что в крайнем случае принятие можно перенести на начало осенней сессии.

Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что министры, курирующие национальные проекты, несут персональную ответственность за их реализацию. Он отметил, что такой подход необходим в данной работе.