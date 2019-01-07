Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял участие в народных гуляньях в Санкт-Петербурге. В Петропавловской крепости он выстрелил из пушки.

«Из пушки Д-30 выстрелил также почётный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет», — сообщается на сайте президента.

Президент поздравил Бендета и подарил ему ручку.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и всех жителей страны, отмечающих религиозный праздник. По мнению Путина, РПЦ, как и другие христианские конфессии, играет «большую, позитивную роль в жизни России». Христианские общины, по мнению главы государства, делают многое для разрешения актуальных социальных проблем и гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога.