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Путин посетит подземное хранилище газа в Калининграде

gazprom.ru

политика [ версия для печати ]

У Владимира Путина запланирована рабочая поездка в Калининград. Президент посетит подземное хранилище газа — первый в стране герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли.

Как сообщает пресс-служба Кремля, визит состоится 8 января. Путин в режиме видеоконференции запустит терминал по приему газа и плавучую регазификационную платформу. 

Кроме того, президент проведёт совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Ранее News.ru писал, что Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили социально-экономическое развитие города и текущие проблемы.


#путин #Газпром #Калининград
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