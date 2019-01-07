Путин посетит подземное хранилище газа в Калининграде

У Владимира Путина запланирована рабочая поездка в Калининград. Президент посетит подземное хранилище газа — первый в стране герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли.
Как сообщает пресс-служба Кремля, визит состоится 8 января. Путин в режиме видеоконференции запустит терминал по приему газа и плавучую регазификационную платформу.
Кроме того, президент проведёт совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Ранее News.ru писал, что Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили социально-экономическое развитие города и текущие проблемы.