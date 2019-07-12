https://static.news.ru/photo/6db39c5e-a4b8-11e9-91f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти учёного Жореса Алфёрова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено решить вопрос о присвоении имени нобелевского лауреата Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету Российской академии наук. Также поручено учредить с 2020 года 10 персональных стипендий имени Алфёрова для молодых учёных.

Кроме того, правительству Петербурга рекомендовано рассмотреть вопросы об установке мемориальной доски и о присвоении имени Алфёрова объекту на улично-дорожной сети города.

Учёный с мировым именем скончался 1 марта 2019 года на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее News.ru писал, что лауреату Нобелевской премии в холле Академического лицея «Физико-техническая школа» открыли памятник. Мемориал был изготовлен в мастерской скульптора Зураба Церетели.