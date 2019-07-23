https://static.news.ru/photo/c9d7d130-ad2d-11e9-891b-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин на съезде ОНФ Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона у станции Шиес. Перечень указаний дан по итогам пленарного заседания медиафорума, проведённого движением «Народный фронт» 16 мая.

Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов, — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Доклад должен быть предоставлен до 1 сентября 2019 года. Ответственные за выполнение поручения — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В 2018 году власти Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Столица будет вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге. Варианты дальнейшей утилизации мусора пока не продуманы.

Местные жители выступили против строительства полигона. В ответ на это губернатор Орлов назвал их «шелупонью». От митингов и пикетов люди перешли к физическому противостоянию развернувшейся стройке. Полгода назад экоактивисты разбили у станции палаточный лагерь, чтобы останавливать работу тяжёлой техники. Архангелогородцев поддержали жители соседних регионов — Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия. Людей разгоняли Росгвардия и ЧОП, писал News.ru.