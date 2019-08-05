https://static.news.ru/photo/7a202a30-b78b-11e9-9af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Об этом говорится в заявлении главы государства, которое он сделал во время совещания с членами Совбеза, посвящённого одностороннему выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст заявления размещён на сайте Кремля .

По словам главы государства, Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования там, где нет таких же ракет американского производства.

Если США начнут производство РСМД, Россия будет вынуждена приступить к разработке этих систем, — отметил российский лидер.

Тем не менее до поступления таких систем на вооружение реальные угрозы, возникающие для России, будут надёжно парироваться уже существующими у нас средствами.

Путин пояснил, что речь идёт о ракетах воздушного базирования «Х-101», «Кинжал», морского базирования — «Калибр», а также о перспективных комплексах, включая гиперзвуковые системы «Циркон».

Кроме того, политик подчеркнул, что выход США под надуманным предлогом из ДРСМД серьёзно осложнил ситуацию в мире и породил значительные риски. Действия Вашингтона по ликвидации ДРСМД возобновят гонку вооружений, считает российский президент.

Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения, — отмечено в тексте заявления.

Москва при этом готова немедленно возобновить диалог по стратегической стабильности и безопасности.

Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы, — говорится в сообщении главы государства.

Кроме того, Кремль всё же надеется на здравый смысл Вашингтона, несмотря на выход из Договора.

Несмотря на произошедшее, мы все же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников — и перед своими народами, и перед всем международным сообществом, — указано в заявлении.

США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. До этого Вашингтон и Москва регулярно обменивались обвинениями о несоблюдении Договора. Трамп заявлял о расторжении ДРСМД ещё в конце 2018 года, а 3 июля 2019-го документ о приостановке действия Договора подписал Путин.

ДРСМД стороны подписали в декабре 1987 года, а вступил в силу он в июне 1988-го. Под действие документа подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

Как ранее писал News.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается пересматривать военную доктрину после выхода Штатов из Договора.