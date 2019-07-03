https://static.news.ru/photo/aae8d6f2-9db0-11e9-b5c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Глава госдуарства поручил считать паводок чрезвычайной ситуацией федерального характера и привлечь к работе в регионе Вооружённые силы, а также другие войска и воинские формирования.

Правительству РФ поручено обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт повреждённого жилья, а также решить вопрос о выплатах гражданам, чьи желые помещения признаны непригодными для проживания. Кабмин должен разработать механизм безотлагательного осуществления социальных выплат жителям региона.

Кроме того, Путин потребовал рекомендовать страховым компаниям ускорить выплаты по договорам, сократив перечень предоставляемых документов и упростив процедуры их представления.

Российский лидер поручил обеспечить скорейшее восстановление инфраструктуры за счёт регионального бюджета с возможностью предоставления субсидий или дотаций из федерального. Выделение средств также предусмотренно на возмещение затрат сельскохозяйственным производителям.

Отдельно политик указал на необходимость недопущения роста цен на товары и услуги первой необходимости. Документ вступил в силу с момента его подписания, сообщается на сайте Кремля.

Как ранее писал News.ru, власти Иркутской области назвали сумму ущерба, который был нанесён региону в результате паводка. По предварительным оценкам, он составляет 29 млрд рублей.