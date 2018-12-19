Путин поручил решить вопрос по среднемагистральным самолётам

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Президент РФ Владимир Путин распорядился решить вопрос о пролонгации режима временного ввоза среднемагистральных турбореактивных воздушных судов.

Установленный срок — до 15 апреля 2019 года, пишет ТАСС. Импорт самолётов планируется продлить после 31 декабря 2019-го.

Россия создаёт собственный авиалайнер этого класса — МС-21. В ноябре 2018-го появилась информация о подорожании разработки почти в четыре раза — со 125 до 437,4 млрд рублей. Дополнительных затрат потребовало замещение иностранных комплектующих. Изначально МС-21 должен был стать совместным проектом поставщиков из нескольких стран, включая США.

По данным Счётной палаты, к началу активной стадии работ в 2008 году создатели лайнера не учли все риски. В частности — воздействие на российскую экономику международных санкций.

В результате пришлось разрабатывать отечественные системы навигации, коммуникации и управления, а также двигатель ПД-14. Разработка первого полностью отечественного мотора обошлась в 60 млрд рублей. Авионика для МС-21 стоила 1 млрд 216 млн рублей. Также вырос объём изготовления деталей из композитных материалов. Только за крылья для самолёта пришлось заплатить 292 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал о подписании Владимиром Путиным закона о защите детей от влияния интернет-сообществ с опасным контентом. Теперь провайдеры обязаны моментально ограничивать доступ к ресурсу, призывающему к самоубийству и опасным действиям.