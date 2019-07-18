Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов с ряда дорожных камер. Речь идёт об оборудовании, которое было установлено с нарушениями.

Представить результаты своей работы кабмин должен до 1 февраля 2020 года. Кроме того, правительству поручено установить требования об обязательном информировании автомобилистов о местах размещения дорожных камер. До 1 декабря 2020...