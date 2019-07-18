Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году разработать дополнительные механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильём на условиях сохранения его в публичной собственности. Соответствующее решение глава государства принял по результатам проверки исполнения законодательства и собственных решений по вопросам жилищного строительства.
Срок исполнения этого поручения — 10 октября 2019 года, передаёт
Ранее News.ru писал, что Путин попросил правительство решить вопрос с отменой штрафов с ряда дорожных камер. Речь идёт об оборудовании, которое было установлено с нарушениями.