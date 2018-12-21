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Путин поручил Медведеву контроль за нацпроектами

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев

политика [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву лично проконтролировать исполнение приоритетных национальных проектов в регионах.

Глава государства заявил, что «очень рассчитывает» на мониторинг ситуации по воплощению планов в жизнь. Он попросил уделять «самое пристальное внимание» вице-премьерам правительства и главам профильных министерств.

«Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу», — сказал Путин во время встречи с главой кабмина.

Тот, в свою очередь, «чтобы подчеркнуть масштаб работы», напомнил, что помимо 12 национальных проектов есть 67 федеральных, «на которые, собственно, расслаиваются эти национальные проекты».

Глава кабмина отметил, что на них из федерального бюджета тоже выделяются деньги, «которые должны сопровождаться в значительной части случаев и региональным финансированием».

«Поэтому эту работу выстроить не очень просто, но надеюсь, что мы подготовились неплохо», — выразил надежду Медведев.

Он добавил, что «самая активная фаза их реализации» начнётся в 2019 году. Российский премьер также уточнил, что лично будет следить за реализацией нацпроектов, сообщает "Профиль". 

Во время большой итоговой пресс-конференции, как сообщал News.ru, российский лидер заявил о проблеме с контролем за исполнением нацпроектов. По его словам, особо остро вопрос стоит в регионах.


#владимирпутин #дмитриймедведев #нацпроекты
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