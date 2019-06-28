Российский президент Владимир Путин поручил доложить ему об исполнении оперативного оказания помощи гражданам, которые пострадали в результате паводка в Иркутской области, до 3 июля.
Как сообщается на сайте Кремля, последующие доклады должны поступать на стол главы государства не реже, чем раз в две недели.
После проведённого в Братске совещания по ситуации с наводнениями в Иркутской области президент утвердил поручение об оперативном оказании помощи гражданам, пострадавшим от паводка, — говорится в тексте поручения.
В результате наводнения в Иркутской области пять человек погибли, госпитализированы 112 человек, за медицинской помощью обратились более 500 человек.
Ранее стало известно, что военный борт ЦВО перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения, писал News.ru.