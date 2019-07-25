В четверг, 25 июля, страна с интересом наблюдала за тем, как пять отдельно взятых семей чудесным образом смогли из форменного «ада» почти мгновенно перескочить в земной рай. Из затопленной Иркутской области они очутились в Москве. Причем не просто в столице нашей родины, а сразу в представительском кабинете главы государства. На этом «чудеса» для них не закончились. Ну а роль «волшебника» исполнял Владимир Путин.

Похоже, устав от вялости и откровенного «пофигизма» местных властей президент РФ решил на конкретном примере показать (чтобы потом чиновники не говорили, что их не обучили работе рабов на галерах ), как именно нужно помогать населению в трудный час. И случай (точнее ЧП) подвернулся просто хрестоматийный.

Всего в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов с населением 42,7 тысячи человек. Повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек. Еще семь числятся пропавшими без вести.

Это всё сухие цифры статистики. А вот как быть с населением? Как помочь их горю? Подойти к проблеме с бюрократической точки зрения или мобилизовать все силы, финансы и возможности государства для того, чтобы в максимально короткий срок вернуть людям их утонувшую жизнь? Ответ для многих очевиден. Тем не менее, явно не для всех.

Президент один раз приехал в Иркутскую область. Второй. Обещал приехать третий. Провел несколько совещаний. Устроил разнос чиновникам. Причём не один. Отчитал членов правительственной комиссии. Казалось бы, звоночков для чиновников прозвучало хоть отбавляй. И всё же в четверг Путин вновь решил (в который раз) вернуться к проблемам людей из Иркутской области.

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Он пригласил к себе в гости пять семей: Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых. Среди приглашённых оказался и мальчик Матвей, дивную беседу которого с Владимиром Путиным неделю назад растиражировали практически все СМИ. Именно он рассказал президенту о своём утонувшем садике. А тот в ответ обещал вернуться. Тогда же Путин посоветовал Матвею и его родным обязательно отправиться на отдых, пока власти будут на месте решать их проблемы.

В четверг в Москве Путин уточнил, что тот совет он дал не только отдельно взятой семье.

Вы знаете, что в зоне подтопления, где вы жили, почти шесть тысяч детей... Мы всем предложили поехать на отдых. Поступило 3600 заявок, около 1300 родителей отказались по разным причинам. Где-то 1600 уже выехало на отдых. Нет, выехали на отдых почти 2000 — 1799. А сегодня выезжает еще 1600, — начал он с президетсткого отчета свою встречу с семьями.

Выбор у людей, по словам Путина, очень приличный. Это и «Артек», и «Орлёнок», и «Тихий океан» во Владивостоке. Даже Монголия предложила разместить детей.

Мы тоже не отказываемся, с удовольствием детей пошлем туда. Когда мы с вами встречались на месте, я предложил вам поехать в одно из учреждений Управления делами президента, это будет комплекс «Дагомыс». Это находится прямо на берегу моря, вам понравится, — уговаривал людей президент, будто кто-то станет отказываться.

А дальше Путин не стал скрывать, что решил приглашенным «немножко расширить программу». В действительности, совсем даже не немножко.

Поскольку вы сегодня в Москву приехали, через Москву летите, с Москвой познакомитесь, небольшую экскурсию сделаем. Потом ребятишек отвезут в клинику, на всякий случай посмотрят, потому что сейчас на юге жарко, надо посмотреть — нет ли каких-нибудь противопоказаний, на всякий случай. Завтра предлагаю вам (если вы хотите, конечно), мне кажется, это будет интересно, слетать в Санкт-Петербург. Посмотрите Санкт-Петербург, и особенно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад, — продолжал демонстрировать чудеса гостеприимства президент РФ.

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«Какие-то вопросы есть у вас? — перешел к менее радостной части встречи Путин. — Я специально Виталия Леонтьевича (Мутко — прим. ред.) пригласил, мало ли, что-то еще не сделано». Вице-премьер в этот момент, видимо, напрягся. Ведь, не известно, как президент отреагировал бы на новые рассказы про утонувшие сады, сквозняки и другие людские беды. «Как у вас ваши основные вопросы решаются, связанные с жильем, с выплатой вам компенсаций и так далее?» — продолжал задавать вопросы Путин.

У нас уже решилось. Дом дали, взяли и подготовили дом, — ответила одна из женщин.

«Слава богу, — заметил глава государства, а Мутко облегчённо выдохнул. — Есть какие-то нерешенные вопросы у вас? Что-то еще осталось недорешённым? Компенсации, жилье?»

«Нет», — явно решили смиловаться над Мутко участники встречи.

Тем не менее, расслабляться членам правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения явно пока рано. Сегодня же стало известно, что на сайте Кремля было опубликовано два десятка конкретных поручений кабмину и властям Иркутской области, которые касаются выплат и обеспечения жильем пострадавших, нового строительства и производств. Интересно, какой будет реакция президента, если и их чиновники умудрятся не выполнить в срок?