Не секрет, что в российских регионах как минимум с тревогой относятся к новостям о предстоящем визите к ним в гости главы государства. Если же президент дважды приезжает за короткий срок, значит дела, без сомнения, совсем плохи у того или иного руководителя. Ну а если обещает в самое ближайшее время вновь вернуться? Трудно себе даже представить эмоции властей Иркутской области, когда в пятницу, 19 июля, Владимир Путин дал мальчику Матвею мужское слово.

В художественной российской литературе немало описаний нелепого поведения местных чиновников, когда к ним приезжают из столицы высокопоставленные господа. Одна комедия Гоголя «Ревизор» чего стоит. Казалось бы, с тех пор утекло столько воды, что многое в сознании градоначальников должно было поменяться. Казалось бы...

В служебные обязанности Владимира Путина, безусловно, входит посещение не только тех регионов, где ему торжественно рапортуют об очередных «трудовых подвигах». К сожалению, все беды спрогнозировать и заранее минимизировать их последствия невозможно. Президент то и дело реагируют на ЧП. Выезжает на место, проводит совещания, берёт исполнение поручений под личный контроль.

В ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения kremlin.ru

Так случилось и в конце прошлого месяца, 29 июня, он прибыл в Иркутскую область, где большая вода начала губить не только целые поселки, но и людей. Положение было, без преувеличения, аховым. Паводок затронул 10 муниципалитетов. Подтопило 109 населённых пунктов, в которых проживает 38 тысяч человек. В том числе 8,5 тысяч детей. В зону природного бедствия попали 49 участков автомобильных дорог регионального и муниципального значения, повреждено 22 моста.

Тогда Путин в Братске провёл экстренное совещание по ликвидации последствий паводка. Раздал чёткие указания. Определился с именами конкретных исполнителей, то есть тех, кто должен будет понести персональную ответственность в случае невыполнения президентских ЦУ.

Хочу ещё раз повторить: все названные мною задачи должны решаться чётко, при взаимодействии всех уровней власти. Это чрезвычайно важно в таких ситуациях, — подытожил Путин и уехал.

Но вот прошло 20 дней, и президент вернулся в Иркутскую область. Любому, кто умеет читать между строк, очевидно, что слова Путина на первом совещании о том, что «задачи должны решаться чётко», явно не всеми на месте ЧП были услышаны и приняты к исполнению. Ну никак не могут чиновники перестать «принюхиваться». Хотя именно об этом Путин просил госслужащих неделю назад. Который раз ведь уже просит.

И вот глава государства снова в Братске. Снова совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения». Снова доклады, отчёты, поручения и суровые цифры статистики. В целом именно так в любой цивилизованной стране и устраняют последствия ЧП. А глава государства, так сказать, держит руку на пульсе.

Всё же хвалить чиновников пока явно рано. Не стал торопиться с благодарностями и президент. Наоборот, он пообещал ещё раз вернуться. Причём пообещал не чиновникам, а мальчику Матвею.

Семья Сафроновых потеряла жильё в результате наводнения kremlin.ru

Дом шестилетнего Матвея Сафронова был полностью разрушен наводнением. Но держится мальчик молодцом. Он бойко рассказал появившемуся на пороге президенту, что 1 сентября рассчитывает пойти в садик.

Он утонул, но его ремонтируют. Мы сейчас поедем за тортиком. Это будет праздник в честь вас, что вы вернулись сюда, — сообщил Путину Матвей.

Устами «младенца», как известно, глаголит истина. Даже шестилетний мальчик смог понять, что приезд президента к пострадавшим — это настоящий для них праздник. Значит, детсад действительно построят, школы откроют, дороги восстановят, материальную помощь раздадут и даже, возможно, жильем обеспечат. На этот месседж маленького мальчика Путин не мог не отреагировать.

Я постараюсь ещё приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно ещё приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются, — ответил Матвею президент.

Родители научили или просто мальчик оказался не робкого десятка, неизвестно, но Матвей продолжил обмен многозначительными фразами с президентом. Он сообщил Путину, что готовится к школе и уже «считает цифры до тысячи и до миллиона тысяч», а в бюджете семьи «тысяча денег».

Да, это неплохо, но не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато, — мгновенно отреагировал президент.

Кстати, чуть позже президент дал ещё одно обещание. Ещё одному мальчику. «Владимир Владимирович, у нас здесь есть Дима. Он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал», — обратилась к Путину одна из оказавшихся поблизости женщин, которая явно смекнула, что праздник должен быть не только у Матвея.

«Дима, что ты хотел меня спросить?» — уточнил глава государства. Мальчик, сильно смущаясь, почти шёпотом ответил, что очень хочет машинку на пульте управления.

Машинку хочешь? Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? «Мерседес»? Я постараюсь, — пообещал Путин.

Стоявшие рядом чиновники мотали на ус и прикидывали, сколько дней им на этот раз выделит Путин на выполнение всех президентских ЦУ. До следующего визита!