https://static.news.ru/photo/cda83f2e-9a41-11e9-8650-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги саммита G20, который прошёл в Осаке. По его словам, он остался доволен результатами.

То, что был скепсис, — это правда, не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность, — сказал Путин.

Он отметил, что важным итогом G20 стала готовность всех стран работать над реформой ВТО.

Нет никаких прорывных решений — это правда, но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе — работать над реформированием ВТО, — пояснил российский лидер.

Саммиты G20 проходят ежегодно. Нынешняя двухдневная встреча в Осаке на искусственном острове Сакисима стала уже 14-ой по счёту. До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съехались в японский город, их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских.

Как ранее писал News.ru, лидеры государств-участников саммита «двадцатки» договорились направить усилия на прекращение выбросов отходов из пластика в Мировой океан к 2050 году.