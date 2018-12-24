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Путин подведёт итоги работы правительства в 2018 году

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин встретится 25 декабря с руководством верхней палаты парламента, чтобы обсудить итоги года.

Глава государства намерен подвести итоги работы парламента. Кроме того, будут обсуждаться направления будущего развития российского законодательства.

«Двадцать пятого декабря Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, а также профильных комитетов обеих палат российского парламента», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что в этом году большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина посмотрели на 300 тысяч меньше россиян, чем в прошлом. Трансляцию большой пресс-конференции 20 декабря вели Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и НТВ. 


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