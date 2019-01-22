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Путин озвучил условия мирного договора с Японией

Синдзо Абэ и Владимир Путин kremlin.ru

Синдзо Абэ и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Российская Федерация заинтересована в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года. Этому вопросу было уделено «немало времени» в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, заявил президент России Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров.

«Условия мирного договора должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью», — сказал Путин.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что решить проблему мирного договора между Японией и Россией необходимо.

«Решение задачи, оставленной нерешённой более 70 лет после окончания войны, непросто, но мы должны это сделать», — сказал Абэ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Абэ подчеркнул, что двусторонний поиск взаимоприемлемого решения продолжится, также лидеры двух стран условились «энергично проводить совместную работу, ещё больше проявляя доверия между гражданами Японии и России, развивая дружественные отношения». 

Следующая встреча по вопросу мирного договора на основе декларации 1956 года состоится между главами МИД РФ и Японии. По предварительной информации, переговоры пройдут в феврале в Мюнхене.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышли к журналистам после трёхчасовых переговоров. По мнению обоих политиков, качественного сдвига в экономических отношениях между странами пока не произошло, писал News.ru.


#мирныйдоговор #россия #владимирпутин #ЯПОНИЯ #СиндзоАбэ
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