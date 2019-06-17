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Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Он, в частности, упрощает проведение комплексных кадастровых работ.

Новый закон устанавливает, что если выясняется использование гражданином площади, превышающей указанную в документах, он сможет оформить эти излишки земли. Кроме того, документ регламентирует выполнение работ в зависимости от особенностей расположения на земельных участках различных объектов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что административные штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, накоплению, обработке и утилизации мусора введены в России. Соответствующий федеральный закон подписал Путин.