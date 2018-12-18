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Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Frank May/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от влияния интернет-сообществ с опасным контентом. Теперь провайдеры обязаны моментально ограничивать доступ к ресурсу, призывающему к самоубийству и опасным действиям.

Документ подразумевает быстрое реагирование на распространение информации о способах суицида и склоняющей молодёжь к противоправным действиям, пишет РИА Новости.

Так называемые колумбайн-сообщества продвигают идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших массовый расстрел в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами преступников стали 13 человек.

Ранее News.ru сообщал о запрете для средств массовой информации сравнивать трагедию Керчи с событиями в США. Подобное распоряжение получили работники трёх изданий.


#путин #колумбайн
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