Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

https://news.ru/storage/news/4324112ce30297953f8de983a931fc8d/38b593e7-adc1-4527-9567-935b0901d9d0_850.jpg Frank May/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от влияния интернет-сообществ с опасным контентом. Теперь провайдеры обязаны моментально ограничивать доступ к ресурсу, призывающему к самоубийству и опасным действиям.

Документ подразумевает быстрое реагирование на распространение информации о способах суицида и склоняющей молодёжь к противоправным действиям, пишет РИА Новости.

Так называемые колумбайн-сообщества продвигают идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших массовый расстрел в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами преступников стали 13 человек.

Ранее News.ru сообщал о запрете для средств массовой информации сравнивать трагедию Керчи с событиями в США. Подобное распоряжение получили работники трёх изданий.