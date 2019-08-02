https://static.news.ru/photo/413b9d88-b571-11e9-8629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Путин подписал закон, утверждающий статус ветеранов, служивших в 1999 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Статус ветеранов боевых действий предоставляется дагестанцам, воевавшим с боевиками в 1999 году. Об этом президента во время прямой линии просили мужчины из дагестанского села Ботлих. Они противостояли в 90-х бандам вторгшихся в село боевиков.

Ранее News.ru сообщал, что в Дагестане будет составлен список ополченцев, воевавших против боевиков в 1999 году. Это задача будет под контролем мэра Махачкалы Салмана Дадаева.