Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников. Закон вводит дополнительные условия для оперативного поиска пропавшего ребёнка.
В пояснительной записке к
Закон упрощает процедуру поиска детей по заявлению родителей или опекунов или мотивированного постановления оперативника.
Ранее News.ru сообщал, что закон, который позволяет полицейским использовать данные о геолокации мобильных телефонов пропавших детей, одобрен Госдумой. Автором инициативы стала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.