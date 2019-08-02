https://static.news.ru/photo/1c0fefd0-b569-11e9-909f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников. Закон вводит дополнительные условия для оперативного поиска пропавшего ребёнка.

В пояснительной записке к документу говорится, что в поиске детей часы и минуты имеют существенное значение. Особенно это касается моментов, когда ребёнок кем-то незаконно удерживается, заблудился, попал в опасность. Экстренные меры могут повлиять на его спасение и оказание своевременной помощи.

Закон упрощает процедуру поиска детей по заявлению родителей или опекунов или мотивированного постановления оперативника.

Ранее News.ru сообщал, что закон, который позволяет полицейским использовать данные о геолокации мобильных телефонов пропавших детей, одобрен Госдумой. Автором инициативы стала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.