Рейтинг одобрения Путина вырос

Глава России Владимир Путин улучшил свой «показатель одобрения деятельности президента». За неделю с 17 по 23 декабря его показатель повысился до 64,8%.
Путин также возглавил рейтинг доверия политикам (36,2%), второе место занял министр обороны России Сергей Шойгу (17%) и на третьем месте оказался глава МИД РФ Сергей Лавров (13,7%).
Антирейтинг возглавил Владимир Жириновский (ЛДПР). Его показатель равен 28%, сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как ранее писал News.ru, ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о доверии политикам и отношении к партиям. Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 62,4%. В 2017 году его показатель находился на уровне 82,4%.