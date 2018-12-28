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Рейтинг одобрения Путина вырос

Президент РФ Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Глава России Владимир Путин улучшил свой «показатель одобрения деятельности президента». За неделю с 17 по 23 декабря его показатель повысился до 64,8%.

Путин также возглавил рейтинг доверия политикам (36,2%), второе место занял министр обороны России Сергей Шойгу (17%) и на третьем месте оказался глава МИД РФ Сергей Лавров (13,7%).

Антирейтинг возглавил Владимир Жириновский (ЛДПР). Его показатель равен 28%, сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как ранее писал News.ru, ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о доверии политикам и отношении к партиям. Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 62,4%. В 2017 году его показатель находился на уровне 82,4%.


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