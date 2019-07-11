https://static.news.ru/photo/f2bc55be-a3da-11e9-9829-fa163e074e61_1024.jpg Эво Моралес и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о прошедшей встрече с его боливийским коллегой Эво Моралесом.

По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе. В их преддверии в администрации Путина заявляли, что главы государств обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций, а также ключевые международные и региональные темы.

Ранее News.ru писал о том, что российский лидер 11 июля в Москве встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.