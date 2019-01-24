Путин поддержал Мадуро по телефону

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Николас Мадуро и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Лидер РФ провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

«Подтверждён обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах», — сказано в сообщении.

Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство в дела другого государства — это грубое нарушение международного права. Президент России выступает за поиск решений в рамках конституционного поля и преодоление разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога.

Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за принципиальную позицию РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он был шокирован решением главы Белого дома Дональда Трампа признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным руководителем страны, писал News.ru.