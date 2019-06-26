Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Госсовета в Кремле, поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием. В качестве подарка он преподнёс ему раритетное издание с материалами съезда КПСС и картину с изображением площади перед Дворцом съездов внутри Кремля.
Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-й съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок, — приводит РИА Новости слова лидера.
Ранее главный коммунист России получал поздравления на пленарном заседании Госдумы от спикера Вячеслав Володина. Он отметил роль Зюганова в политической жизни страны и презентовал ему труды Владимира Ленина, а также отметил, что главу КПРФ любит «Единая Россия», писал News.ru.