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Президент Владимир Путин на Госсовете по дорожному строительству высказался резко против установки камер видеонаблюдения на автодорогах таким образом, чтобы водители о них не знали.

По мнению главы государства, это ни в коей мере не способствует снижению аварийности на магистралях. А ведь именно это, а не штрафные санкции, основная задача для ГИБДД. Несколько слов о...