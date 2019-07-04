https://static.news.ru/photo/f968b6b6-9e65-11e9-a7a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками. Российский лидер передал понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.

Картина посвящена жизни великого скульптора и художника Микеланджело Буонарроти.

В свою очередь, Франциск подарил политику медаль в честь шестого года понтификата. На ней сделан офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Путин и папа римский начали переговоры в Ватикане. Главу РФ по залам Апостольской библиотеки сопровождали государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин и представители российской делегации.