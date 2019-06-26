https://static.news.ru/photo/c250f22a-8a78-11e9-abb5-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин следит за расследованием уголовного дела об организации террористического сообщества «Сеть» (запрещённой в РФ), как и обещал членам президентского Совета по правам человека, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент действительно тогда сказал, что он обязательно запросит дополнительную информацию и разберётся с этим... Он регулярно получает обновления этой информации, — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что дело, с которым ознакомился лидер, не связано с пытками.

Уголовное дело об организации «Сети» ведётся с осени 2017 года. В рамках него в Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии спецслужб, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране».

Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб. Они сообщили, что не согласны с обвинениями в терроризме. Как следует из заявления, они сообщили об угрозах в адрес родственников и о пытках. В частности, Арман Сагынбаев рассказал, что его девушку сотрудники ФСБ обещали «пустить по кругу и отрубить ей руки». Он также сообщил, что его избили и пытали электрическим током.

Глава СПЧ Михаил Федотов после личной встречи с фигурантами дел «Сети» и «Нового величия» рассказал о ситуации Путину. Президент согласился с необходимостью проверить факты применения пыток к фигурантам. В настоящее время «Сеть» включена в список организаций, признанных террористическими.

Ранее аналитический центр Юрия Левады провёл исследование по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток», результаты которого показали, что каждый десятый респондент сталкивался с пытками со стороны силовиков, писал News.ru.