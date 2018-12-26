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Путин отверг экономическую изоляцию страны

Владимир Путин Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет искусственно возводить барьеры для международного сотрудничества.

«Мы не собираемся впадать в изоляционизм, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества», — заявил Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Окончательное решение ещё не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос и сейчас «эта тема находится на рассмотрении».


#экономика #путин
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