Путин отверг экономическую изоляцию страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет искусственно возводить барьеры для международного сотрудничества.
«Мы не собираемся впадать в изоляционизм, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества», — заявил Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Окончательное решение ещё не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос и сейчас «эта тема находится на рассмотрении».