https://static.news.ru/photo/4b16b4da-935e-11e9-a413-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном назначении экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на пост главы российского правительства. По словам российского лидера, это невозможно, пока Грудинин имеет счета за рубежом.

Поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагается, нужно хорошо подумать, надо бы для начала вывести деньги из офшоров, — цитирует Путина ТАСС .

Он отметил, что проводить аналогии с Евгением Примаковым, который стал главой правительства при Ельцине, неуместно, так как у первого не было счетов за границей. Экс-премьер был «абсолютно чистым и прозрачным человеком», заверил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что, как только американская сторона изъявит желание, Россия ответит на это взаимностью, так как странам есть что обсудить, в том числе международную безопасность, разоружение, а также вопрос налаживания межгосударственных отношений во всех областях, писал News.ru.