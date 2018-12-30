Путин: отношения с КНР достигли беспрецедентно высокого уровня

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим Новым годом и приближающимся Праздником Весны.

В поздравительной телеграмме лидер РФ отметил «хорошую отдачу» от координации Москвы и Пекина в решении проблем регионального и глобального уровней.

«Отношения всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня», — говорится в поздравлении.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге Башару Асаду поздравление с наступающими новогодними праздниками.