Путин: отношения с КНР достигли беспрецедентно высокого уровня

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим Новым годом и приближающимся Праздником Весны.
В поздравительной телеграмме лидер РФ отметил «хорошую отдачу» от координации Москвы и Пекина в решении проблем регионального и глобального уровней.
«Отношения всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня», — говорится в поздравлении.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге Башару Асаду поздравление с наступающими новогодними праздниками.