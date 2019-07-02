Президент Владимир Путин не приедет на форум «Реки России», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На это время у главы государства запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.
Тема их диалога не называется, передаёт
Вместо российского лидера перед участниками мероприятия выступит заместитель председателя правительства Ольга Голодец.
Ранее, как писал News.ru, произошёл пожар на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах. В результате инцидента погибли 14 человек. В качестве предварительной причины смерти подводников названо отравление продуктами горения. По данным Минобороны, авария произошла 1 июля. Очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям экипажа.