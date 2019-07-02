https://static.news.ru/photo/1bc776a8-9ce9-11e9-9417-fa163e074e61_1024.jpg Министр обороны Сергей Шоугу и президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин не приедет на форум «Реки России», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На это время у главы государства запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.

Тема их диалога не называется, передаёт ТАСС .

Вместо российского лидера перед участниками мероприятия выступит заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

Ранее, как писал News.ru, произошёл пожар на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах. В результате инцидента погибли 14 человек. В качестве предварительной причины смерти подводников названо отравление продуктами горения. По данным Минобороны, авария произошла 1 июля. Очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям экипажа.